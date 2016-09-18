В Киеве протестующие попытались снести забор посольства России, произошли стычки с полицией

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В частности, среди протестующих замечен бывший депутат Верховной Рады, а ныне депутат Киевского городского совета от "Свободы" Игорь Мирошниченко. Он с другими участниками акции пытался помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании.

Кроме того, протестующие пытались снести забор вокруг посольства.

Правоохранители оцепили диппредставительство, не давая участникам акции проникнуть на его территорию.

Канал также сообщает об одном задержанном протестующем. Его задержание вызвало бурю эмоций у остальных, они вступили в перепалку с полицейскими, используя нецензурную брань.

Отмечается, что посольстве РФ в Киеве уже успели проголосовать около 20 человек.

По состоянию на 11:50 ситуация около посольства успокоилась, полицейские выстроились вокруг здания.

При этом протестующие продолжают блокировать вход на участок.

Около посольства собрались около 300 правоохранителей.

Чуть позже "112 Украина" сообщил, что под посольством России избили человека, который, вероятно, пришел проголосовать на выборы в Госдуму в РФ.

По словам корреспондента канала, пришедшего россиянина протестующие избили ногами. Возникла стычка между полицейскими, протестующими и гражданами РФ, которые пришли проголосовать.