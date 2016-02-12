Суд принял решение в пользу сбившего насмерть женщину донецкого мажора Толстошеева

22-летний водитель Станислав Толстошеев, сын бизнесмена из Дружковки, после рассмотрения дела в Апелляционном суде остается на свободе. Об этом сообщает "24 Канал".

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Апелляционный суд не разрешил прокуратуре увеличить сумму залога, которая останется на уровне 140 тысяч гривень, якобы сумма и так крупная. Семья подозреваемого уверяет: готовилась к худшему для них решение суда.

Напомним, по данным СМИ, 22-летний водитель, который 9 января в районе станции метро "Левобережная" вылетел на обочину на "Мерседесе" и сбил на смерть человека и травмировал еще трех, является сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

9 января полиция сообщала, что водителю "Мерседеса" стало плохо, и он потерял контроль над управлением. Владельца иномарки отвезли в больницу.

14 января в полиции сообщили, что Тостошееву предъявлено подозрение и назначено судебно-медицинскую экспертизу.

Как заявил начальник следственного отдела управления Нацполиции в Киеве Анатолий Андросович, по результатам анализов установлено, что подозреваемый не был в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения за рулем автомобиля, а результатов экспертизы относительно возможного наличия в его организме наркотических веществ еще не поступило.

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Также Андросович отметил, что Толстошеев действительно страдает на хронические заболевания с 6-летнего возраста, но не уточнил, на какие именно.

Прокуратура Киева позже обжаловала постановление суда и просила увеличить залог до 5 миллионов гривень.