Задержание бандформирования из Затоки: Деканоидзе рассказала подробности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

По ее словам, в группу входили 8 человек.

Как сказала Деканоидзе, несколько месяцев назад в полицию обратился местный правозащитник и сообщил, что его хотят убить. В результате следственно-оперативных действий несколько недель назад были задержаны двое киллеров, посредник и другие лица, а сегодня в 7.00 задержан заказчик - чиновник Затокского поселкового совета, который в прошлом был сотрудником милиции.

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По словам Деканоидзе, для полного разоблачения всех членов группы было сымитировано исполнение убийства.

Она отметила, что заказчик был настолько уверен в своей безнаказанности, поскольку имел связи среди неких чиновников, что даже не пытался бежать, но, когда понял, что дело «приобретает серьезные обороты», скрылся, однако был разыскан и задержан.

В свою очередь, первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук сообщил, что следствием наработан ряд материалов относительно незаконных сделок с выделением земельных участков в Затоке, захвата и переоформления земли и недвижимости на подставных лиц, запугивания владельцев земельных участков и домов.

По словам Сторожука, дело о покушении на убийство потянет за собой и эти дела.

Он выразил надежду, что до конца октября материалы уголовного производства о покушении на убийство будут переданы в суд, и прокуратура будет просить максимальный срок наказания в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, утром 14 сентября по делу о несостоявшемся заказном убийстве одесского адвоката был задержан бывший секретарь Затокского поселкового совета Вячеслав Бокий.