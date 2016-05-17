Деканоидзе рассказала подробности спецоперации в Одессе с инсценировкой убийства адвоката

Об этом cообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в социальной сети Facebook.

"Вчера ночью в Одесской области мы задержали группировку, которая специализировалась на похищении людей, шантаже и убийствах. Втечение нескольких лет жертвами в основном становились люди из социально незащищенных слоев населения, которых похищали и заставляли переоформлять недвижимость на членов банды", - сообщила глава Нацполиции.

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В полицию обратился адвокат, который, по словам Деканоидзе, занимает активную позицию в раскрытии преступных схем в сфере распределения земельных участков в курортных районах Одесской области. Заявитель сообщил, что получил в свой адрес угрозы в связи с его деятельностью - реализацией инвестпроекта по строительству набережной в Затоке.

В этой связи, глава полиции отметила, что втечение нескольких месяцев правоохранители документировали факт подготовки злоумышленников к совершению заказного убийства. Для задержания организаторов и посредников покушения несколько дней назад правоохранителям пришлось инсценировать убийство адвоката-заявителя.

"В результате проведения хорошо спланированной спецоперации под руководством Главного следственного управления Национальной полиции и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины - удалось задержать подозреваемых, а также освободить заложника, который был похищен ранее с целью вымогательства. Сейчас проведено около 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие", - сообщила Деканоидзе.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИНА, вчера стало известно, что полиция в Одессе инсценировала "убийство" адвоката.