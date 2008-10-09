Финансовый кризис несет мелким застройщикам поглощение

Финансовый кризис может привести к перераспределению сил на рынке недвижимости, в частности, к поглощению мелких застройщиков более крупными.

Такое мнение высказала директор консалтинговой компании «Канзас» Зоя НЕСТЕРЕНКО на конференции «Рынок жилья-2008».

Она также не исключает, что в поглощении будут заинтересованы российские компании.

Эксперт считает, что стоимость недвижимости будет расти в связи с инфляционными процессами, ипотечным кризисом в США и привязкой к доллару, а также потому, что первичный рынок жилья не является высококонкурентным (в Киеве работают до пяти крупных строительных компаний).

По мнению З.НЕСТЕРЕНКО, если курс доллара по отношению к гривне стабилизируется, то рынок недвижимости «вздохнет и пойдет дальше». Если же колебания курса будут продолжаться, то продавцы начнут влиять на ценообразование, а покупатели вспомнят о недвижимости как о средстве сохранения сбережений, считает она.

Согласно исследованию, проведенному компанией «Канзас», важнейшими факторами, влияющими на потребительский спрос на рынке первичного жилья, являются доступность ипотечных кредитов (32% респондентов), прогнозы экспертов в СМИ (21%), цена на стройматериалы и ресурсы (19%), темпы строительства жилья (12%), экономическая ситуация в стране (12%), а также мировые тенденции рынка жилой недвижимости и политическая ситуация в стране.

З.НЕСТЕРЕНКО считает, что банковская система Украины находится в кризисе. Об этом свидетельствуют прецеденты реализации квартир по проблемным кредитам, а также повышение ставок по уже заключенным договорам ипотеки.

При этом большинство опрошенных (49%) собираются приобретать жилье через ипотеку, а 62% ожидают понижения цен на недвижимость.