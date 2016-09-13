Актер Зеленский отказался от господдержки после обвинений в попрошайничестве

Об этом сообщается на сайте Национального союза кинематографистов.

Во вторник Владимир Зеленский заявил, что "Квартал 95" снимается с конкурса в ответ на обвинения главы Нацсовета по ТВ Ольги Герасимьюк, которая назвала студию "попрошайкой".

Зеленский добавил, что "Квартал" снимет свои фильмы и без помощи государства.

"Мы пока лидеры в отечественном кинопрокате, лидеры по сборам, и зрители Украины обязательно увидят наши кинопроекты», - отметил Зеленский.

Отметим, на фестивале в Юрмале артисты студии "Квартал 95" продемонстрировали пародию на украинских политиков. При этом пользователей соцсетей, которые комментировали выступление, возмутили сравнения Украины с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", а дипломатической активности власти - с попрошайничеством.

Читайте такжеМы говорим о том, о чем думают миллионы: студия "Квартал 95" ответила на обвинения в непатриотизме

В свою очередь лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем Facebook.

"Шутка, которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух, трех смыслов. Суть проста этой репризы: достаточно брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все. Больше здесь нет других смыслов. Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране.

Так, что не нужно строить из себя культурных археологов и выискивать в творчестве Квартала то, чего нет и никогда не будет. Мы любим свою страну и боремся за ее свободу, свободу слова и мышления каждой своей программой, каждой секундой", - написал Зеленский.