Мы говорим о том, о чем думают миллионы: студия "Квартал 95" ответила на обвинения в непатриотизме

Комментарии студии "Квартал 95" по этому поводу обнародован на ее официальной странице в Facebook.

"Против нас сегодня развернута кампания в лучших традициях грязных политических технологий: заказные статьи в интернете и проплаченные комментарии в соцсетях. Значит, кому-то это выгодно. Значит, кому-то нужно, чтобы мы молчали. Но с нами – наши зрители. И никакие интернет-боты и политтехнологии не заставят нас молчать. Потому что мы говорим правду", - говорится в комментарии.

Артисты отметили, что в июле этого года в Латвии впервые за 25 лет независимости Украины состоялся фестиваль украинской культуры Made in Ukraine. Студия "Квартал 95" привезла в Ригу и Юрмалу таких известных украинских музыкантов, как победители Евровидения 2004 и 2016 года Руслана и Джамала, Тина Кароль, Потап, Оля Полякова, Дзидзьо, ВВ, Время и Стекло и многих других, проекты Лига смеха и Вечерний квартал.

При этом в студии "Квартал 95" подчеркнули, что организовать событие им удалось без государственного финансирования и поддержки государства.

"Латвия стала на 4 дня украинской. На многих номерах зрители аплодировали стоя! И мы горды этим. Горды тем, что Украину встречали на бис! Мы сделали это ради Родины. Но не ради оголтелых политиков, которым сегодня не нравится то, что мы говорим со сцены. Мы говорим о том, о чем думают миллионы людей в нашей стране. Мы всегда это делали – во все времена и при разных властях. И будем это делать и впредь", - заявляют артисты.

Отметим, на фестивале в Юрмале артисты студии "Квартал 95" продемонстрировали пародию на украинских политиков. При этом пользователей соцсетей, которые комментировали выступление, возмутили сравнения Украины с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", а дипломатической активности власти – с попрошайничеством.

В свою очередь лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем Facebook.

"Шутка, которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух, трех смыслов. Суть проста этой репризы: достаточно брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все. Больше здесь нет других смыслов. Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране. Так, что не нужно строить из себя культурных археологов и выискивать в творчестве Квартала то, чего нет и никогда не будет. Мы любим свою страну и боремся за ее свободу, свободу слова и мышления каждой своей программой, каждой секундой", - написал Зеленский.