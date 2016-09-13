Сначала квартира, теперь и машина: Касько сообщил об аресте своего авто

Виталий Касько в своем Facebook сообщил, что правоохранители арестовали его авто, приобретенное еще во времена работы адвокатом.

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"Сначала была квартира, а теперь уже и автомобиль арестован. Буду наслаждаться пользованием своим ноутбуком, потому что скоро уже и до него доберутся", - написал Касько.

Он добавил, что автомобиль приобрел еще тогда, когда работал адвокатом: "Указывал его в своих декларациях. Умею ли я путешествовать во времени? Нет, но прокуроры, видимо, считают по-другому: сначала я устроился на работу в Генпрокуратуру и наворовал там денег (это, как я понимаю, привычная для них парадигма), а потом вернулся в прошлое и на украденное купил себе авто".

"А тем временем где-то в параллельной реальности, прокурор Дмитрий Сус, который записал свой автомобиль на 86-летнюю бабушку, продолжает спокойно работать", - отметил Касько.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры за несогласия с действиями руководства ведомства. В апреле в ГПУ заявили, что Каську сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве утверждали, что Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес государству убытки в особо крупных размерах.

При этом в ГПУ подчеркнули, что Касько нарушил права категорий лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь. Позже суд наложил арест на квартиру Касько на бульваре Дружбы народов. 23 мая Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры. 31 мая Касько заявил, что на его квартиру вновь наложен арест.