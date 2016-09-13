Жители поселка в Киевской области разрушили храм УПЦ МП (фото, видео)

Организатор акции сообщил, что на это действие их "благословил батько Тарас", имея в виду Тараса Шевченко. У памятника поэту состоялось собрание, после которого жители демонтировали строящуюся церковь, передает РБК-Украина.

"К акции присоединились собратья из Фастова и Василькова, пришли патриотически настроенные люди из соседних сел Мотовиловка и Плесецкое. Пришли к громаде священники, которые тоже морально поддержали действия местных жителей…", - говорится на сайте borova.org.

Боровчане обещают и в дальнейшем всячески препятствовать строительству храма УПЦ МП в своем поселке.