Жители поселка в Киевской области разрушили храм УПЦ МП (фото, видео)
09:03, 13 сентября 2016Общество
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В поселке городского типа Боровая Киевской области местные жители разрушили строящийся храм Украинской православной церкви Московского патриархата.
Фото borova.org
Организатор акции сообщил, что на это действие их "благословил батько Тарас", имея в виду Тараса Шевченко. У памятника поэту состоялось собрание, после которого жители демонтировали строящуюся церковь, передает РБК-Украина.
Фото borova.org
"К акции присоединились собратья из Фастова и Василькова, пришли патриотически настроенные люди из соседних сел Мотовиловка и Плесецкое. Пришли к громаде священники, которые тоже морально поддержали действия местных жителей…", - говорится на сайте borova.org.
Фото borova.org
Боровчане обещают и в дальнейшем всячески препятствовать строительству храма УПЦ МП в своем поселке.
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