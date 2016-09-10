В российской колонии без медицинской помощи умер украинец, переведенный из Крыма

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал эксперт Регионального центра прав человека, адвокат Роман Мартыновский.

Он был болен гепатитом и туберкулезом. В той колонии России, куда осужденного перевели из исправительного учреждения оккупированного Крыма, ему в течение двух лет не предоставлялась соответствующая медицинская помощь.

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"Мы успели от имени умершего обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой принять срочные меры согласно правилу 39 регламента суда и суд в конечном итоге истребовал необходимую информацию от правительства РФ , но, к сожалению, власти России не приняли никаких мер для обеспечения безотлагательного лечения и вчера заключенный скончался", — сообщил адвокат.

По словам Мартыновского уже поданы необходимые заявления в компетентные органы Украины о перевозке тела умершего на территорию Украины.

Имя умершего не разглашается, поскольку его родные пока не предоставили на это разрешение.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным осуждением в России четырех крымских татар, обвиняемым в связях с исламистской организацией "Хизб ут-Тахрир", и требует от РФ немедленно отменить приговор.