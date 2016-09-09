Делегация ООН получила беспрепятственный доступ к помещениям СБУ во всех областях

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, руководитель делегации ООН Малкольм Эванс на совещании по результатам визита в Украину отметил существенный прогресс, который произошел в нашем государстве с момента предыдущего визита делегации в мае этого года.

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Он особо подчеркнул высокий уровень взаимодействия со Службой безопасности Украины.

По его словам, делегация получила беспрепятственный и немедленный доступ ко всем помещениям СБУ в различных регионах страны, а также ознакомилась с документацией по работе с лицами, с которыми проводятся процессуальные действия.

Сотрудники СБУ передали руководителю делегации ООН обновленный информационный материал, включающий списки украинских граждан, которых незаконно удерживают представители так называемых “ДНР” и ”ЛНР”, и которые считаются пропавшими без вести. Также были переданы показания освобожденных людей, которые подвергались пыткам и насильственно удерживались на временно неподконтрольной Украине территории.

Доступ к неконтролируемым украинскими властями территориям, подчеркнул Эванс, остается проблемой. В частности, сообщил он, у делегации ООН возникли трудности с изучением состояния содержания лиц, лишенных свободы на этих территориях.

По результатам встречи стороны достигли договоренностей относительно дальнейшего сотрудничества, добавили в пресс-центре.