ООНовцы еще раз попытаются проинспектировать украинские тюрьмы

Как сообщает центр новостей ООН, предыдущий их визит в Украину состоялся в мае этого года, однако его пришлось прервать, поскольку экспертов не допустили в места содержания, находящихся в ведении Службы безопасности Украины. Члены подкомитета также не смогли посетить места содержания под стражей на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.

«Решение об отмене визита было принято по результатам конструктивных переговоров с правительством», - говорится в заявлении подкомитета ООН.

Представители подкомитета намерены ознакомиться с условиями содержания заключенных в украинских тюрьмах и результатами выполнения рекомендаций, которые они дали по итогам своего визита в 2011 году. Тогда эксперты рекомендовали провести законодательную реформу, усилить институциональный надзор с целью предотвращения пыток, а также обеспечить полное медицинское обследование заключенных.

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В ходе следующего визита в Украину члены делегации встретятся с представителями правительства, парламента и гражданского общества. Они посетят тюрьмы, полицейские участки, психиатрические больницы и другие места содержания.

Делегацию возглавляет Малькольм Эванс из Великобритании. В ее состав вошли также Виктор Захария из Молдовы и Мария Дефинис-Гоянович из Хорватии.

После визита в Украину подкомитет пришлет свой доклад правительству Украины. Он будет носить конфиденциальный характер до тех пор, пока украинские власти не решат его обнародовать.

«Работа подкомитета ведется на принципах конфиденциальности, но мы всегда призываем государства обнародовать наши доклады, каждый из которых является важным инструментом предотвращения пыток», - заявил Эванс.

Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята Генеральной ассамблеей ООН в 1984 году. В 2006 году вступил в силу Факультативный протокол к этой конвенции. Он дает возможность экспертам ООН без предупреждения посещать места лишения свободы и разговаривать с заключенными и задержанными без присутствия представителей власти. Члены подкомитета имеют право посещать все страны, которые ратифицировали Факультативный протокол.

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Как сообщал УНИАН, 25 мая делегация подкомитета ООН по предотвращению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы.

«Нам отказали в возможности посетить некоторые места, в которых, согласно серьезным сообщениям, люди содержатся в заключении и подвергаются пыткам или бесчеловечному обращению», - заявил Эванс.

Делегация пришла к выводу, что визит, который начался 19 мая и должен завершиться 26 мая, «был скомпрометирован» и не может быть продлен.

Эксперты собирались оценить условия содержания заключенных в украинских тюрьмах и следственных изоляторах, а также гарантии их защиты от пыток и жестокого обращения, и изложить полученные данные в докладе.