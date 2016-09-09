В центральной части Львова запретили передвижные кофейные аппараты

В центральной части Львова, которая относится к зоне ЮНЕСКО, демонтируют нелегальные кофейные аппараты.

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Соответствующее решение в пятницу, 9 сентября, принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

В решении исполкома говорится, что до 15 сентября демонтировать передвижные кофейные аппараты должно ЛКП «Муниципальная дружина».

Как уточнила ZAXID.NET начальница юридического управления Львовского горсовета Гелена Пайонкевич, речь идет о всех тележках и велосипедах, с которых продают кофе в историческом центре Львова.

«Они не имеют никаких договоров или согласований. Поэтому трудно даже установить владельца того или иного аппарата», – отметила Пайонкевич.

Чтобы передвижные аппараты не возвращались на место после демонтажа, работники «Муниципальной дружины» будут их изымать. Вернуть их владельцы смогут через суд.