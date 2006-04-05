Forbes выяснил, какой знак притягивает деньги

Больше всего людей, попавших в список богатейших людей мира Forbes, рождены под зодиакальным знаком Девы. Более 70 из 613 миллиардеров отмечают свой день рождения в период между 23 августа и 22 сентября. Среди миллиардеров Девами являются 12%. По мнению астрологов, именно качества, свойственные людям, родившимся на свет под этим "женственным" знаком, помогали бизнесменам зарабатывать состояние, пишет Forbes.

По мнению знатоков звездных сфер, рожденные под знаком Девы трудолюбивы, решительны, внимательны к деталям и обладают аналитическим складом ума - то есть всеми необходимыми для успешного бизнесмена качествами.

Также, по словам астрологов, для людей этого знака зодиака главным является достижение идеального результата своей деятельности, а не собственно зарабатывание денег. Они счастливы, когда они могут заниматься делом, полезным и для других.

В список самых состоятельных Дев попали два богатейших человека США: инвестор Уоррен Баффет, который также является вторым богатейшим человеком в мире, и основатель компании Oracle Ларри Эллисон.

Однако не стоит расстраиваться, если вам не посчастливилось родиться под знаком Девы. Другие знаки зодиака также представлены в списке миллиардеров, поэтому шансы на успех есть у всех. Например, 8% миллиардеров являются Овнами. Под этим агрессивным знаком родились Стив Балмер из Microsoft и основатель IKEA Ингвар Кампрад.

Самым ярким представителем породы идеалистичных Водолеев, на которых также приходится 8% миллиардеров, является Опра Уинфри. А самый богатый человек в мире Билл Гейтс родился под знаком Скорпиона. Как говорит астролог Майкл Лутин, "Скорпионы всегда успешны, потому что они используют все свое обаяние, чтобы продавать. Цель Скорпиона заставить вас делать то, что он хочет, хотите вы этого или нет. Вот, например, Windows. Люди ненавидят эту систему, но все равно покупают ее".

Самый редкий знак среди миллиардеров – Стрелец. На людей, родившихся между 22 ноября и 21 декабря, приходится в списке богатейших людей планеты всего 6%. По словам астрологов, люди, рожденные под этим знаком, зачастую бывают неорганизованными и небрежными. Они не придают внимания мелким деталям и больше других полагаются на удачу. Но, зато эти недостатки они компенсируют за счет своих творческих способностей. Самым известным представителем этой группы является кинорежиссер Стивен Спилберг.

Бизнес-гороскоп от астролога Forbes

Овен: 21 марта – 20 апреля

Будучи первым знаком зодиака Овны – это уверенные в себе, напористые люди. Они самодостаточны и всегда имеют собственную точку зрения. Ингвар Кампрад, основатель компании IKEA вполне самодостаточный человек. Недаром ведь главный принцип его мебельного предприятия "сделай сам".

Совет на год: Избегайте отношений со своевольными бизнес-партнерами. Они могут помешать воплощению ваших творческих идей в жизнь.

Телец: 21 апреля – 21 мая

Как и символ этого знака, люди, родившиеся под ним, очень основательны, но зачастую бывают упрямы. Это серьезные люди, которые полагаются на здравый смысл и интересуются конкретными делами, а не абстракциями. Дитрих Матешитц, основатель компании Red Bull, производящей энергетические напитки, вполне соответствует этим требованиям. Так же, как и Джеймс Дисон, чья компания производит сверхсовременные пылесосы Dyson.

Совет на год: Ищите мощных партнеров, которые помогут реализовать масштабные проекты.

Близнецы: 22 мая – 21 июня

Близнецам свойственно распылять свои интересы. Они готовы проявлять гибкость и уступчивость. Без нее Лакшми Митталу не удалось бы создать самую крупную стальную империю в мире. А для Эдгара Бронфмана младшего, судя по всему, свойственна разносторонность интересов. За время своей карьеры он попробовал свои силы в производстве алкоголя, химической промышленности, шоу-бизнесе.

Совет на год: Слияния и поглощения могут не оправдать себя из-за слишком высоких издержек по соединению разных компаний.

Рак: 22 июня – 22 июля

Душевные и общительные люди Раки зачастую полагаются на свою интуицию и всегда следуют своему стилю. Два ярких представителя этой группы: предприниматель и любитель приключений Ричард Брэнсон и культовый дизайнер Джорджио Армани.

Совет на год: Не бойтесь рисковать, начиная новые творческие проекты. Эти решения, принятые на инстинктивном уровне, принесут значительную выгоду.

Лев: 23 июля – 22 августа

Люди, родившиеся под знаком Льва, зачастую склонны к риску и обладают яркой творческой личностью. Неважно, проигрывают они или нет, Львы всегда делают то, во что они верят. Джордж Сорос, например, готов тратить огромные капиталы на свои политические проекты. Во время последних выборов он потратил на кампанию против Буша 25 миллионов долларов.

Совет на год: Львам следует полностью взять ситуацию под свой контроль и начать вести бизнес более консервативными методами, если они хотят, чтобы их дело развивалось устойчивыми темпами.

Дева: 23 августа – 22 сентября

Девы имеют аналитический склад ума и внимательны к деталям. Обычно эти люди без проблем справляются с затруднениями, используя свой практичный и прагматичный подход.

Совет на год: Будьте внимательны. Существует реальная опасность громких скандалов. Планы, реализация которых может вам повредить, тщательно cкрываются.

Весы: 23 сентября – 22 октября

Дипломатичные по натуре, Весы всегда правильно реагируют на события, происходящие вокруг них, о чем бы не шла речь. Будь это политика или мода, именно поэтому им почти всегда удается достигать своих целей. Это безусловно относится, как к Сильвио Берлускони, так и к Ральфу Лорену.

Совет на год: Успех предпринятых стараний в этом году может обернуться глобальным расширением в следующем.

Скорпион: 23 октября – 21 ноября

Скорпионов можно узнать по глубокому и страстному подходу к любому делу, за которое они берутся. Им свойственна требовательность к другим и желание полностью контролировать действия других людей. Настоящие Скорпионы – Билл Гейтс и Тед Тернер.

Совет на год: Упорно продолжайте начатое. Медленно, но верно ваши усилия принесут свои плоды.

Стрелец: 22 ноября – 21 декабря

Традиционно знак Стрельца ассоциируется с творческими личностями, которым свойственен бесконечный оптимизм. Конечно, они не организованны, но это только потому, что за деталями они стараются увидеть общую картину. Такой подход обеспечил Стивену Спилбергу несколько "Оскаров".

Совет на год: Не отчаиваться. Несмотря на финансовые трудности в начале года, дальнейшее процветание обеспечено.

Козерог: 22 декабря – 19 января

Самый серьезный знак из всех. Люди, родившиеся под ним абсолютные прагматики, сосредоточенные и властные. Возможно, именно благодаря этим качествам Рой Дисней смог встать во главе империи Disney.

Совет на год: Пользуйтесь другими. Нет ничего более мудрого, чем выигрывать за чужой счет.

Водолей: 20 января – 19 февраля

Водолей – это знак идеалистов. Эти люди готовы отстаивать свои идеалы, в чем им помогают отличные способности к общению. Опра Уинфри, которая является самой популярной телеведущей США, похоже, полностью реализовала свою страсть к общению.

Совет на год: Водолеям стоит несколько расслабиться и перестать пытаться контролировать все и вся. Некоторые вещи должны произойти сами собой.

Рыбы: 20 февраля – 20 марта

Рыбы зачастую подвержены внешним влияниям, поэтому они чаще выступают в роли ведомых, предпочитая использовать уже готовые идеи. Верный своему знаку Стив Джоббса создал компанию Apple Computer на основе простой идеи, что компьютер и технологии вообще, должны удовлетворять потребности людей и быть красивыми. Идея простая как яблоко, которое стало символом его компании, принесла огромный успех плеерам iPod.

Совет на год: Рыбам надо следить за собой. Существует реальная опасность перетрудиться в этом году.

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