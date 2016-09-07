Аваков отказался раскрыть детали в деле Шеремета, но не исключил присутствие "российского следа"

Об этом он рассказал в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 канале.

Аваков отказался комментировать детали расследования, заявив, что комментировать нужно лишь результат. При этом он напомнил о российской агрессии в Украине, которая готова пойти на все, чтобы дестабилизировать ситуацию, в том числе организовать убийство журналиста.

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"Наш враг, имперская Россия во главе с ее диктатором Путиным не остановится ни перед чем, чтобы дестабилизировать нашу страну. В том числе, и через террористические атаки на журналистов влиятельных, на иностранцев, на программы и так дальше. Я не исключаю, что в ситуации с убийством Шеремета мы имеем такую ситуацию", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц". Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

Ранее Антон Геращенко заявил, что следствие еще не определилось с основной версией убийства Шеремета.