Король и королева Швеции знакомились с производством вина в Крыму

Король Швеции КАРЛ XVI ГУСТАВ и королева СИЛЬВИЯ завершили государственный визит в Украину.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховного совета Автономной Республики Крым Алла ГОРЕВА, сегодня королевская чета в сопровождении первых лиц автономии осмотрела Воронцовский и Ливадийский дворцы, посетила винотеки и производственные цеха национального производственно-аграрного объединения «Массандра».

В государственной резиденции «Шатер» состоялся ланч в честь короля и королевы Швеции от имени крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО и предселдателя Совета министров АРК Виктора ПЛАКИДЫ. «Надеюсь, что ваш нынешний приезд придаст определенный импульс развитию взаимовыгодных деловых контактов между Крымской автономией и регионами Шведского Королевства, который бы положил начало долгосрочным партнерским отношениям», - сказал А.ГРИЦЕНКО, обращаясь к монархам.

Он преподнес королевской семье памятный подарок – картину «Воронцовский дворец».

Сегодня король и королева Швеции из аэропорта «Симферополь» отбыли самолетом на родину, в Стокгольм, сообщила А.ГОРЕВА.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября - 3 октября король и королева Швеции осуществляли государственный визит в Украину. В рамках визита королевская чета провела ряд встреч с руководством Украины, посетила Херсонскую область и Крым.