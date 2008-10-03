Погода на выходные

Завтра в западных областях и в южной части Украины ожидаются дожди, кое-где грозы, днем в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, на остальной территории преимущественно без осадков.

Ночью и утром в восточной части местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в Волынской и Львовской областях 12-16°; на юге Одесской области и в Крыму ночью 14-17°, днем 21-26°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

5-6 октября - облачная погода с прояснениями. Временами дожди, 5 октября ночью в западных областях, 6 октября в южной части местами сильные дождь; в восточных, а днем 6 октября и в западных областях небольшой дождь. Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-восточный, 5-10 м/с, днем 5 октября в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных, а 6 октября и в северных областях 5-10°; днем 10-15° (в западных областях местами 7-9°), 5 октября в южных, восточных областях и в Крыму 17-22°; на высокогорье Карпат 5 октября ночью и днем 3-8°, 6 октября ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

7- 8 октября - в восточных областях, Крыму и Приазовье временами дожди; на остальной территории 7 октября небольшие дожди (кроме южных, а днем и западных областей), 8 октября без существенных осадков. Температура ночью 4-10° тепла, на побережье морей до 14°; днем 13-19°.

В Киеве в субботу - преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью 9-11°, днем 18-20°.

5-6 октября - облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5 октября 8-13°, 6 октября 5-10°, днем 10-15°.

7 октября - небольшой дождь, 8 - октября без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла; днем 13-18°.

9-11 октября - без существенных осадков, 12-13 октября - временами дожди. Незначительные колебания температуры.