Прокуратура Луганской области объявила в розыск "председателя фонда госимущества "ЛНР"

Как сообщила УНИАН пресс-служба областной прокуратуры, расследование проводится по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

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Согласно сообщению, гражданин Украины добровольно перешел на сторону террористической организации «ЛНР» и активно участвует в деятельности политического блока указанной террористической организации, занимая должность так называемого «председателя фонда государственного имущества «ЛНР».

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда, с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск.