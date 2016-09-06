МИД подтвердило гибель украинца при обрушении парковки в Тель-Авиве, еще один ранен

Об этом в комментарии УНИАН сообщила представитель консульской службы МИД Ореста Старак.

Читайте такжеСледствие еще не определилось с основной версией убийства Шеремета - Геращенко

"У нас есть подтверждение от нашего посольства в Израиле о том, что один наш гражданин погиб в этом чрезвычайном событии", - сказала она.

Также Старак отметила, что по последней информации от компетентных органов Израиля, всего в результате обвала погибли три человека, ранены 25 и еще 4 считаются пропавшими.