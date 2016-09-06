МИД подтвердило гибель украинца при обрушении парковки в Тель-Авиве, еще один ранен
11:00, 06 сентября 2016Общество
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В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинца и ранение еще одного в результате обвала многоуровневой парковки в Тель-Авиве.
Обвал парковки в Тель-Авиве / Magen David Adom
Об этом в комментарии УНИАН сообщила представитель консульской службы МИД Ореста Старак.
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"У нас есть подтверждение от нашего посольства в Израиле о том, что один наш гражданин погиб в этом чрезвычайном событии", - сказала она.
Один украинец погиб в результате аварии на стройке в Тель-Авиве
Также Старак отметила, что по последней информации от компетентных органов Израиля, всего в результате обвала погибли три человека, ранены 25 и еще 4 считаются пропавшими.
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