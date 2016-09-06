При обвале парковки в Тель-Авиве погиб украинец – СМИ

При обрушении недостроенной четырехуровневой парковки в Тель-Авиве, погибли два человека, еще 23 получили ранения, передает Синьхуа.

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Как сообщила пресс-секретарь полиции Люба Самри, среди жертв 28-летний строитель из Украины. Личность второго погибшего пока не идентифицирована.

Спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Как сообщалось, в понедельник днем в районе Тель-Авива Рамат-ха-Хаяль обвалилась многоуровневая подземная парковка. Причина инцидента пока не названа.