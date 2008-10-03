Впервые заседал Украинско-Американский совет по торговле

Объем прямых инвестиций США в экономику Украины в первом полугодии 2008 года составил 1,4 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН 2 октября на первом заседании Украинско-Американского совета по торговле и инвестициям.

Как отметил министр, «торговля между Украиной и США формируется достаточно динамично». По его словам, подтверждением тому является рекордное увеличение в 2007 году общего объема торговли товарами и услугами между Украиной и США по сравнению с 2006 годом - на 22,4%, что составляет 3,3 млрд. долл.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что такая тенденция сохранилась и в 2008 году. По его информации, товарооборот за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличился вдвое и составил 2,7 млрд. долл.

Министр экономики также обратил внимание на то, что макроэкономические показатели в Украине в настоящее время поддерживаются на должном уровне.

Справка УНИАН. Соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве между правительствами Украины и США было подписано 28 марта 2008 года в Вашингтоне и 1 апреля 2008 года – в Киеве.

Основной целью заключения соглашения является расширение и укрепление экономических отношений между Украиной и США в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Соглашение предусматривает создание постоянно действующего двустороннего механизма сотрудничества - Украинско-американского совета по торговле и инвестициям. С украинской стороны Совет возглавляет представитель Минэкономики, с американской - представитель Офиса торгового представителя.

Основной целью заключения данного соглашения является начало переговоров о заключении с США соглашения о свободной торговле.