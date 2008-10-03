Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу воды

В Винницкой области работниками государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены должностные лица одного из обществ, которые подозреваются в незаконной добыче воды, что нанесло ущерб государству на более чем 1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Согласно сообщению, установлено, что указанные лица в нарушение требований законов Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”, “О недрах”, “О питьевой воде и питьевом водоснабжении” и Водного Кодекса Украины, без соответствующей лицензии и специального разрешения на пользование недрами, незаконно добыли свыше 1 млн. м куб. воды.

"Нанесенный государству ущерб составляет более 1 млн. гривен", - говорится в сообщении.

Межрайонной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).