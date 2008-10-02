Завтра гривня может рухнуть до 5,3 за доллар?

Сегодня в ходе торгов на межбанковком валютном рынке курс национальной валюты снизился до уровня 5,22-5,24 грн./долл.

По данным дилеров, сегодня торги начались с отметки 5,15-5,18 грн./долл., а до конца торгов курс национальной валюты снизился до уровня 5,22-5,24 грн./долл.

«Если Национальный банк Украины не выйдет на рынок с валютными интервенциями для поддержания гривни, завтра курс может «пробить» отметку в 5,3 грн./долл.», - сообщил УНИАН дилер одного из коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, Национальный банк Украины обнародовал заявление о том, что он будет использовать золотовалютные резервы только для поддержки стабильности гривни, обеспечения расчетов по критическому импорту и по государственным долгам, но не намерен идти на поводу у спекулянтов.