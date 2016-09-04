На юге Донетчины после вмешательства советника Путина оккупанты заглушили канал "1+1" - разведка

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке, в частности, отмечают, что наряду с тотальным блокированием на временно оккупированных территориях Донбасса 32 украинских телевизионных каналов цифрового сегмента телевидения и заменой их на 37 российских наращиваются возможности противника по подавлению вещания украинских телеканалов в аналоговом сегменте.

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"С 2 сентября аналоговый сигнал украинских телеканалов “1+1” и “Новый канал”, которые принимались в населенных пунктах временно оккупированных территорий востока Украины на Мариупольском направлении, было подавлено с помощью специального оборудования, приобретенного после личного вмешательства советника президента России В.Суркова", - говорится в сообщении.

В ГУР Минобороны проинформировали, что такое оборудование обслуживается исключительно российскими специалистами.