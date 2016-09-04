На юге Донетчины после вмешательства советника Путина оккупанты заглушили канал "1+1" - разведка
Боевики после личного вмешательства советника президента России Владимира Путина Владислава Суркова заблокировали аналоговый сигнал двух украинских телеканалов во временно оккупированных ими населенных пунктах Донецкой области на Мариупольском направлении.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В разведке, в частности, отмечают, что наряду с тотальным блокированием на временно оккупированных территориях Донбасса 32 украинских телевизионных каналов цифрового сегмента телевидения и заменой их на 37 российских наращиваются возможности противника по подавлению вещания украинских телеканалов в аналоговом сегменте.
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"С 2 сентября аналоговый сигнал украинских телеканалов “1+1” и “Новый канал”, которые принимались в населенных пунктах временно оккупированных территорий востока Украины на Мариупольском направлении, было подавлено с помощью специального оборудования, приобретенного после личного вмешательства советника президента России В.Суркова", - говорится в сообщении.
В ГУР Минобороны проинформировали, что такое оборудование обслуживается исключительно российскими специалистами.