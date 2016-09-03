На "Южмаше" рабочий завода ранил двоих часовых Нацгвардии

В Днепре на Южном машиностроительном заводе им. А. М. Макарова рабочий предприятия ранил из огнестрельного оружия двоих часовых из подразделения Национальной гвардии Украины, которые охраняли предприятие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, сегодня около 2:00 личный состав караула НГУ по охране завода задержал фрезеровщика одного из цехов при попытке похитить большое количество цветного металла. Во время задержания мужчина вел себя неагрессивно и выполнял команды часовых, но неожиданно достал оружие и открыл огонь по солдатам.

В результате двое часовых получили ранения. Рабочий завода пытался скрыться с места инцидента, но был задержан правоохранителями, прибывшими на помощь. Задержанного передали работникам полиции. В отношении него возбуждено уголовное производство.

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Раненым часовым оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

В свою очередь в Департаменте коммуникации Национальной полиции информировали, что задержанный - ранее судимый 54-летний житель Днепра. От каких-либо объяснений он отказывается. С места происшествия полицейские изъяли кобуру, а в поисках пистолета задействованы кинологи с собаками.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.