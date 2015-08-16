Пограничники задержали 134 тонны стрелянных гильз, которые везли с Донбасса в Приднестровье

Об этом сообщает сайт ГПСУ.

"Во время проверки на железнодорожном пункте пропуска "Слободка" грузового состава сообщением "Краматорск (Укр.) - Рыбница (РМ)" пограничниками Котовского отряда совместно с сотрудниками таможни было выявлено два вагона с металлоломом цветного металла, который подлежит обязательной регистрации", - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что в железнодорожном составе, перевозившем уголь и металлолом, более 134 тонн цветных металлов находились в прессованных брикетах от отстрелянных гильз стрелкового оружия 5,45 и 12,7 мм и минометных боеприпасов.

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"Указанные вагоны, направлявшиеся в Молдову, были отцеплены и направлены для проведения дополнительной экспертизы", - подчеркивается в сообщении.