Гройсман: Вопрос перевода магистратуры на платную основу снят с повестки дня

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"После сегодняшнего совещания по поводу бюджета, на котором я заслушал Минфин, вопрос перевода магистратуры на платную основу снят с повестки дня. Понимаю стремление Минфина найти резервы в бюджете в том числе и для реформы высшей школы", - говорится в сообщении.

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Также Гройсман отметил, что образование определено как один из приоритетов на следующий год. "Я буду поддерживать решения, которые будут способствовать повышению качества образования, но буду против того, что будет ограничивать его доступность", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства образования и науки, Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств инструктивные письма относительно подготовки запросов к проекту государственного бюджета на 2017 год и проекту прогноза государственного бюджета на 2018-2019 года. В рекомендациях, которые сопровождают письмо, сказано о сокращении расходов на стипендии.

Минфин заявил, что на следующий бюджетный год расходы на стипендии предусмотрены только для учеников и студентов из числа детей-сирот, детей-инвалидов I-III группы, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, которые получают помощь согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", а также аспирантам и докторантам.

Позже в Минобразования заявили, что новая рациональная система выплаты стипендий в Украине будет разработана в ближайшее время и должна быть введена с 1 января 2017 года.