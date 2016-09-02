Нацбанк выпустил коллекционные монеты с изображением харьковского вуза (фото)

Нацбанк Украины отчеканил 30 тысяч монет с изображением вуза к его двухсотлетию, передает 057.

Эта монета посвящена Харьковскому национальному аграрному университета - одному из старейших учебных заведений аграрного профиля, основанном в 1816 году как Маримонтский институт земельного хозяйства.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись "Украина".

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В центре на матовом фоне - логотип Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева, слева от которого - портрет первого директора Маримонтским института земельного хозяйства Вениамина Флята и названия городов, в которых осуществлял свою деятельность университет

Внизу значится номинал в "Две гривны", год чеканки 2016 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

Номинал монеты - 2 гривны. Метал из которого она выполнена - нейзильбер. Масса составляет 12,8 грамм, а диаметр 31 мм. Категория качества чеканки значится как специальный анциркулейтед. Закалка рифленая.