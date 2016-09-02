"Прорыва пока нет": в полиции рассказали о ходе расследования убийства Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила начальник Национальной полиции Хатия Деканоидзе в интервью журналистам в Киеве.

“Вы не представляете, какую огромную работу проделали следователи. Несколько сотен человек они опросили, просмотрели огромное количество видео (с камер наблюдения), но прорыва пока нет», - сказала Деканоидзе.

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Глава Нацполиции пообещала вновь оповестить общественность о результатах расследования, как только таковые появятся.

Как сообщал УНИАН, Шеремет был убит 20 июля в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Следствие рассматривает профессиональную деятельность Шеремета как основную версию убийства. Также изучаются еще три версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Алена Притула, поскольку автомобиль находился в ее собственности.