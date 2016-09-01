Во Львове и еще трех городах Украины появились школьные офицеры

В столице принять участие в проекте согласились 295 школ, во Львове – 106, в Одессе – 116, в Ивано-Франковске – 41, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

За каждым школьным офицером закрепили до 5 школ. 1 сентября они посетили праздничные линейки.

Эта программа предусматривает сотрудничество учебных заведений и полиции и является пилотным проектом. В будущем запланировано введение этой программы по всей Украине.

«Цель программы – предотвратить правонарушения среди детей и сформировать безопасную образовательную среду. Сотрудники патрульной полиции – школьные офицеры будут проводить занятия-беседы с учащимися школ и учить безопасному поведению в повседневной жизни и на дороге», – отмечается в сообщении.