Во Львове и еще трех городах Украины появились школьные офицеры
В четырех городах Украины – Киеве, Одессе, Львове и Ивано-Франковске 1 сентября, стартовала программа «Школа и полиция», в рамках которой в образовательных учреждениях появились школьные офицеры - сотрудники патрульной полиции.
В столице принять участие в проекте согласились 295 школ, во Львове – 106, в Одессе – 116, в Ивано-Франковске – 41, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.
За каждым школьным офицером закрепили до 5 школ. 1 сентября они посетили праздничные линейки.
Эта программа предусматривает сотрудничество учебных заведений и полиции и является пилотным проектом. В будущем запланировано введение этой программы по всей Украине.
«Цель программы – предотвратить правонарушения среди детей и сформировать безопасную образовательную среду. Сотрудники патрульной полиции – школьные офицеры будут проводить занятия-беседы с учащимися школ и учить безопасному поведению в повседневной жизни и на дороге», – отмечается в сообщении.