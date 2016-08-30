ФСБ намеревается держать Умерова в психбольнице до 7 сентября - адвокат

Об этом сообщил в "Tвиттере" адвокат Марк Фейгин. "ФСБ намеревается держать Умерова в психушке до 7 сентября, еще 8 дней. Так они показывают свою "невозмутимость" под международным давлением", - заявил Фейгин.

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Также он обратился ко всем с призывом выйти в субботу, 3 сентября 2016 года, на акцию протеста и солидарности с Ильми Умеровым.

Как сообщал УНИАН, российская ФСБ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" возбуждено уголовное дело. "В марте 2016 года гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети интернет", - заявила Поклонская.

11 августа так называемый "суд" в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания состояние здоровья Умерова ухудшилось, он был госпитализирован каретой скорой медицинской помощи.

18 августа сотрудники ФСБ РФ вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

Президент Петр Порошенко назвал принудительное удержание Умерова в психиатрической клинике возвратом в сталинские времена.

В Евросоюзе и США призвали Россию немедленно освободить Умерова.