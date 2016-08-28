Оккупационные власти Крыма не пустили к Умерову внуков

Об этом сообщила его дочь, Айше Умерова.

"Привезли к нему малышей - но их не пустили, как и в прошлый раз. Они обнимают дедушку через решетку, целуют ему руки... На это слишком больно смотреть...", - написала она на своей странице в Facebook.

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По ее словам, Ильми Умеров был вынужден увеличить дозу своих препаратов, чтоб держать давление под контролем и, вчера, 27 августа, был первый день когда он "чувствовал себя нормально (насколько это в принципе возможно в такой обстановке)".

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе призвали немедленно освободить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, которого оккупационные «власти» Крыма незаконно удерживает в психиатрической больнице, и обеспечить ему срочную медицинскую помощь.

ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».