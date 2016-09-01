Пограничники не пустили в Украину россиянина, работающего на канале "Интер"

Как сообщает Государственная пограничная служба, сегодня в пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области сотрудники службы выполнили поручение одного из правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины гражданину России.

Россиянин направлялся в Украину рейсовым автобусом сообщением «Москва - Киев».

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Как выяснилось, данный иностранец работает на один из украинских телеканалов.

Гражданина России через государственную границу не пропустили и отправили обратно.

В свою очередь, как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в одной из силовых структур, речь идет о журналисте телеканала "Интер".