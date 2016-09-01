ЕСПЧ вынес решения по делам пострадавших в Скниловской трагедии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было обнародовано ЕСПЧ в четверг.

«Сегодняшним решением Палаты по делу Михно (Нина и Анастасия Михно – УНИАН) против Украины и Светланы Атаманюк и других против Украины Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что нет никакого нарушения статьи 2 (право на жизнь, расследование) Европейской конвенции по правам человека; и есть нарушение пункта 1 статьи 6 (право на справедливое судебное рассмотрение в течение разумного срока) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) из-за длительного рассмотрения жалобы Михно о возмещении убытков и отсутствия эффективного средства правовой защиты», - говорится в сообщении ЕСПЧ.

Читайте такжеЕСПЧ вынес решения по делам пострадавших в Скниловской трагедии

По статье 2 (право на жизнь, расследование), говорится, что «суд пришел к заключению, что расследование несчастного случая по обоим делам было достаточно независимым, адекватным и быстрым, и что заявители получили необходимый доступ к процессу».

Суд также решил, что Украина должна выплатить Михно 3600 евро в качестве моральной компенсации и 360 евро - за оплату юридических услуг.

Как сообщалось ранее, первая жалоба была подана в ЕСПЧ Ниной и Анастасией Михно (бабушка и внучка). В результате трагедии Анастасия потеряла родителей – Татьяну и Сергея Михно. Вторую жалобу в суд направили четыре украинки – сестры Светлана и Людмила Атаманюк, их мать, Анна Атаманюк, которая потом умерла, и племянница Светланы, Анна Лоскутова. На Скниловском аэродроме погибли дочь, зять и двое внуков Светланы.

Все шесть истцов, со ссылкой на статью 2 (право на жизнь) Конвенции, утверждали, что украинская власть несет ответственность за падение самолета, поскольку была не в состоянии принять необходимое законодательство, принять административные и практические меры по безопасности, которые могли бы защитить людей во время воздушного шоу. Также, по их убеждению, власть не обеспечила эффективное и независимое расследование аварии. Кроме того, они указывают на статью 6 параграф 1 (право на справедливый суд в приемлемых временных рамках) и статью 12 (право на эффективное средство правовой защиты), Все заявители утверждают, что судам, которые рассматривали их жалобы о возмещении вреда, не хватало независимости и беспристрастности, что эти дела длились слишком долго и что у них не было эффективных средств правовой защиты для ускорения рассмотрения их жалоб. Заявители второй жалобы также указывают на статью 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и жалуются на организацию процедуры идентификации жертв катастрофы, потому что способ, которым обращались с останками их родственников, вызвал эмоциональный стресс.

Напомним, на Скниловском аэродроме во время авиашоу 27 июля 2002 года в результате падения самолета на зрителей погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Правительственная комиссия признала, что причиной катастрофы Су-27 была ошибка пилотов. Кроме того, причинами, которые привели к катастрофе, названы неправильное расположение зрительской и летной зон. К ответственности за трагедию непосредственно привлечены 5 человек.