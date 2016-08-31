Нацсовет по телерадиовещанию запретил ретрансляцию 4 российских телеканалов

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

«Решением Национального совета от 31 августа российские телеканалы «Радость моя», «Мир сериала», «Телерадиосеть Благих Новостей» и «Интересное ТВ» изъяты из Перечня иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины», - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что основаниями для этого стали зафиксированные мониторингами регуляторного органа нарушения отечественного законодательства.

В частности, по данным Нацсовета, в эфире телеканала «Радость моя» 1 августа транслировалась передача «Ради чего стоить жить» о династии военных, что создает для зрителей положительный образ российского офицера. Этот факт имеет признаки нарушения абзаца девятого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

На телеканале «Мир сериала» было зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что имеет признаки нарушения закона «О рекламе». Также 11-12 августа транслировались передачи (телевикторины) «Телевизор» (в программе передач телеканала «Мир сериала» указана как телевикторина «Счастливый час»), содержание которой противоречит закону Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку действующим законодательством трансляция программ и передач с интерактивными конкурсами (играми, викторинами) запрещена.

Кроме того, мониторинг телеканала «Телерадиосеть Благих Новостей» («ТБН», «TBN») с 1 по 5 августа 2016 года выявил размещение коммерческой рекламы, что является нарушением рекламного законодательства. Также в течение суток 3 августа рекламировались телеканалы «Улыбка ребенка» и «Вера 24» и реклама не была идентифицирована должным образом, говорится в сообщении.

Ретрансляция телеканала «Интересное ТВ» запрещена в связи с тем, что этот телеканал был переформатирован в «Мужское кино», однако Национальный совет не получал по этому поводу никакой официальной информации.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать такой запрет.

За это время Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины более 50 российских телеканалов.