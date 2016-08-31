В следующем году на новую форму таможенников потратят 200 миллионов бюджетных средств

Об этом в ходе презентации новой формы для таможенников сообщил глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров.

«У Национальной полиции комплект формы стоит порядка 500 долл., мы видим похожие цифры. На первый этап, чтобы одеть таможенников, в следующем году необходимо будет порядка 200 млн грн. Но форма, дизайн не обновлялась более 10 лет, последние официальные закупки были более 5 лет назад», - отметил Насиров.

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Глава ГФС напомнил, что фискальная служба проводила конкурс среди дизайнеров на лучшие эскизы новой формы для сотрудников службы и победителем конкурса стала дизайнер Дарья Найдюк.

«Новая форма практична, универсальна и современна. В дизайне и функционале одежды учтены все требования и пожелания сотрудников ГФС», - сказал Насиров. Он отметил, что дизайнер разработала одежду на бесплатной основе.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в феврале объявила конкурс на лучший дизайн фирменной одежды для работников службы. Фискальная служба рассчитывает, что единый дизайн одежды будет формировать у работников ГФС чувство корпоративного единства, а у общества - позитивное восприятие службы в целом.