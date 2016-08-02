Советник Порошенко показал новую форму бойцов ВСУ (фото)
Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал фотографии новой формы для военнослужащих ВСУ.
По словам Бирюкова, разработкой формы занималась команда журналиста Виталия Гайдукевича.
"Год «бодания» с консервативной частью системы. И вот теперь контуры нового вида ВСУ начинают проявляться. Не без ошибок и проблем, не без сопротивления. Это повседневная форма с парадными элементами. Мы отрываемся от совка. Навсегда. И даже в этом", - написал Бирюков на своей странице в Facebook.
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В комментариях на вопрос, когда форму можно будет увидеть на украинских бойцах, Гайдукевич ответил, что "тестовое ношение начнется с парада".
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что на военном параде по случаю Дня Независимости Украины в Киеве не будет техники из зоны АТО.