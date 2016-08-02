Советник Порошенко показал новую форму бойцов ВСУ (фото)

19:14, 02 августа 2016
Общество
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Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал фотографии новой формы для военнослужащих ВСУ.

Фото facebook.com/yuri.biriukov

По словам Бирюкова, разработкой формы занималась команда журналиста Виталия Гайдукевича.

Фото facebook.com/yuri.biriukov

"Год «бодания» с консервативной частью системы. И вот теперь контуры нового вида ВСУ начинают проявляться. Не без ошибок и проблем, не без сопротивления. Это повседневная форма с парадными элементами. Мы отрываемся от совка. Навсегда. И даже в этом", - написал Бирюков на своей странице в Facebook.

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Фото facebook.com/yuri.biriukov

В комментариях на вопрос, когда форму можно будет увидеть на украинских бойцах, Гайдукевич ответил, что "тестовое ношение начнется с парада".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что на военном параде по случаю Дня Независимости Украины в Киеве не будет техники из зоны АТО.

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