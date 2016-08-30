Чиновник ГФС с паспортом РФ контролировал в Киеве крупный конвертационный центр

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, правоохранители установили, что конвертационный центр обслуживал почти сто предприятий Киевской области, которым оказывал услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов.

У чиновника оперативники нашли паспорт гражданина РФ. В документе, выданном в Ханты-Мансийском автономном округе, отмечается, что руководитель преступной организации родился в 1985 году в Донецке.

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Во время обысков в офисах незаконной организации, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли один миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.