Во Львове простились с погибшим два года тому назад в зоне АТО десантником

Как передает корреспондент УНИАН, прощание с военнослужащим состоялось сегодня во львовском Храме святых апостолов Петра и Павла после чего траурная процессия с участием горожан, боевых товарищей, друзей и родственников отправилась центром города на Лычаковское кладбище Львова.

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Похоронили бойца с воинскими почестями на поле почетных захоронений.

Ващук был военнослужащим 80-й десантно-штурмовой бригады, которая отправилась на помощь бойцам «Айдара», попавшим во вражескую засаду, направляясь из района поселка Металлиста в район города Счастье 5 сентября 2014 года. Возле поселка Цветные Пески Луганской области обстреляли колонну из стрелкового оружия, РПГ, БМП, танков.

Тела павших бойцов украинская сторона смогла забрать с поля боя 8 сентября 2014 года. После проведения экспертизы ДНК было подтверждено, что один из погибших – Алексей Ващук.