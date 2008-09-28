С 11 октября начнет курсировать беспересадочный вагон Полтава – Адлер
17:59, 28 сентября 2008Общество
772
Для удобства пассажиров
С 11 октября по нечетным числам начнет курсировать беспересадочный вагон сообщением Полтава – Адлер в составе скорого поезда №38/37 «Минск – Адлер».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.
По данным пресс-службы, это связано с тем, что в последнее время на данном направлении заметно увеличился пассажирооборот, поэтому для удобства пассажиров и было принято подобное решение.
Поезд идет через станции Иловайск, Ростов, Краснодар, Туапсе, Сочи, куда раньше пассажирам из Полтавы было проблематично доехать по железной дороге без пересадок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter