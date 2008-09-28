С 11 октября начнет курсировать беспересадочный вагон Полтава – Адлер

С 11 октября по нечетным числам начнет курсировать беспересадочный вагон сообщением Полтава – Адлер в составе скорого поезда №38/37 «Минск – Адлер».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.

По данным пресс-службы, это связано с тем, что в последнее время на данном направлении заметно увеличился пассажирооборот, поэтому для удобства пассажиров и было принято подобное решение.

Поезд идет через станции Иловайск, Ростов, Краснодар, Туапсе, Сочи, куда раньше пассажирам из Полтавы было проблематично доехать по железной дороге без пересадок.