Мэр Днепра Филатов будет раздавать ветеранам АТО лицензии на уличную торговлю, как в США

О таком решении рассказал мэр Борис Филатов. Детали и правила процедуры в горсовете обещают сообщить в ближайшее время.

«Я решил раздавать ветеранам АТО разрешения на уличную торговлю. Их семьям, их вдовам. Как это делают в США», – написал глава города на своей странице в соцсети Facebook.

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По словам Бориса Филатова, мэрия уже обратилась за консультациями к специалистам из США. Мэр Днепра рассказал, что в Нью-Йорке, в Централ-парке, и у Белого Дома в Вашингтоне могут торговать только ветераны вьетнамской войны. Военные там имеют пожизненную лицензию, которую невозможно передать третьим лицам.

Борис Филатов также добавил, что большинство торговых мест в центре Днепра передадут вдовам днепровских бойцов, погибших в Иловайске. Мэр также подчеркнул, что важно предоставить семьям погибших и пострадавших бойцов материальную помощь на многие годы вперед. Ведь только так можно действительно облегчить людям жизнь.

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«Наш прямой долг - дать им средства к существованию. Не откупиться выделением земли, которой на самом деле особо и нет (или она ничего не стоит, или к ней не проведены коммуникации), а дать деньги», – написал руководитель Днипра.

О своем решении мэр города объявил во вторую годовщину Иловайской трагедии. Решению предшествовала длительная борьба с незаконной уличной торговлей. Так, на прошлой неделе в одном из районов города остановили строительство незаконной «наливайки», которую бизнесмены в сговоре с чиновникам мэрии планировали соорудить на земле, принадлежащей бойцу АТО. Здание снесли, а чиновников, причастных к схеме, уволили.