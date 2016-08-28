Родственники погибших под Иловайском бойцов обратятся к Луценко с призывом ускорить расследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам перед началом Дня памяти погибших в Иловайске сообщила Светлана Литвинская - вдова заместителя командира батальона “Донбасс” по вооружению и технической части полковника Юрия Литвинского (“Монгол”), который погиб 10 августа под Иловайском.

Читайте такжеВ Киеве чествуют память погибших под Иловайском Она подчеркнула необходимость эффективного расследования причин трагедии и заметила, что родственники уже два года ждут завершения Генпрокуратурой расследования и передачи дела в суд.

“Это постоянно затягивается. Мы хотим обратиться лично к Юрию Луценко... Мы надеемся, что он поможет расследовать, поможет быстрее передать дело в суд”, - сказала Литвинская.

По ее словам, “мы собираемся завтра, в понедельник, 29 августа, прийти к Юрию Луценко с вопросом и с просьбой как можно скорее передать дело в суд”.

“Мы требуем и узнать причины трагедии, и установить имена виновников, и их наказания”, - подчеркнула она.

Литвинская уточнила, что завтра в 9.00 на Михайловской площади соберутся родственники погибших и в 09.30 они отправятся в Генпрокуратуру.

Кроме того, она высказалась за установление 29 августа Днем памяти погибших под Иловайском.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тысяч человек.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 26 августа заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.