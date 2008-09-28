За неприятный запах в Одессе ответит «Лукойл»

В воздухе на территории ОАО «Лукойл – Одесский нефтеперерабатывающий завод» и в непосредственной близости от него значительно превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида серы.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом обнародовала Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

«ПДК диоксида серы превышена в 50-60 раз… Таковы результаты проверки предприятия», – отмечают специалисты Госэкоинспекции, уточняя при этом, что проверка была инициирована одесскими властями для установления причины неприятных запахов, которые 9-11 сентября ощущались по всему городу. Акт проверки, по словам и.о. начальника инспекции Олега ВАХРУШЕВА, подписан 26 сентября.

«Лукойл» будет оштрафован, однако ущерб, нанесенный окружающей среде, еще нужно оценить», - отметил О.ВАХРУШЕВ.

Однако специалисты не могут с уверенностью утверждать, что именно превышение ПДК диоксида серы стало причиной резкого неприятного запаха в городе. Не установлен также источник попадания в атмосферу аммиака.

О.ВАХРУШЕВ добавил, что проверяются и другие компании, которые занимаются хранением нефтепродуктов.

Между тем, помощник генерального директора ОАО «Лукойл – Одесский нефтеперерабатывающий завод» Алексей БИБИК накануне сообщил, что ОАО пока не получило акт проверки. Руководство предприятия отрицает причастность НПЗ к чрезвычайному происшествию.

Как сообщал УНИАН, что начальник муниципального управления экологической безопасности Игорь ДЕРБОГЛАВ 15 сентября заявил, что именно НПЗ допустил выброс сероводорода, запах которого ощущался в большей части Одессы. Руководство предприятия отрицает причастность НПЗ к чрезвычайному происшествию.

Справка. Диоксид серы или сернистый ангидрид – токсичный бесцветный газ. В легких случаях отравления им появляются кашель, насморк, слезотечение, боль в груди и другие симптомы. Длительное воздействие вещества может вызвать хроническое отравление. Оно проявляется атрофическим ринитом, поражением зубов, часто обостряющимся токсическим бронхитом с приступами удушья. Возможны поражение печени, кровеносной системы, развитие пневмосклероза.