В квартире бывшего и.о. ректора НАУ при обыске нашли около 5 миллионов и 9 слитков золота (фото)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, во время обысков в квартире чиновника сотрудники СБ Украины обнаружили деньги в разной валюте суммой более чем 4,5 миллиона в гривневом эквиваленте и десять банковских карточек.

В то же время, как сообщила пресс-служба НАБУ, во время обыска было изъято наличных на общую сумму около 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тыс долларов США, 70 тыс евро, 3 тыс фунтов стерлингов, другая валюта). Также изъято 9 слитков золота.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 26 августа во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан врио ректора Национального авиационного университета.

Впоследствии Министерство образования и науки уволило Владимира Харченко от исполнения обязанностей ректора.



