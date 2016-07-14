Мэр Львова призвал горожан сообщать о водителях, которые включают музыку в маршрутках

Во время заседания сессии Львовского горсовета депутат от фракции УКРОП Иван Гринда обратился с запросом, в котором отметил, что участились жалобы пассажиров на то, что водители маршруток слушают шансон во время движения транспорта.

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Отвечая на запрос, Андрей Садовый отметил, что водителям городских автобусов запрещено включать любую музыку, курить или разговаривать по телефону за рулем. Он также отметил, за подобные нарушения водителей уже неоднократно наказывали.

Мэр Львова призвал пассажиров, которые выявляют такие случаи, звонить на горячую линию города и сообщать номер маршрута и государственный номер автобуса, водитель которого нарушает запрет на курение или прослушивание музыки. Сообщить о таких случаях жители могут по короткому номеру телефона 1580 или по номерам 297-59-11, 297-59-99.

Садовый поручил управлению транспорта и связи горсовета усилить контроль за выполнением перевозчиками условий договоров.

Напомним, что согласно положению об акустическом режиме во Львове, в салонах общественного транспорта использование звуковоспроизводящих и звукоусиливающих средств разрешается только для объявлений, касающихся работы транспорта.