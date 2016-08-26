НАБУ сообщило подробности задержания временного руководителя НАУ

Как сообщает пресс-служба ведомства, ректор требовал 5 миллионов гривень и дополнительно 50 тысяч долларов США за отсутствие препятствий в возобновлении на должностях бывших сотрудников университета, и обещал подписать приказы об их назначении.

Читайте такжеВ Харькове задержали работницу ГСЧС, вымогавшую взятку с переселенцев за предоставление временного жилья

Так, часть взятки врио ректора получил через посредника за подписание приказа о восстановлении в должности в НАУ одного из профессоров.

Отмечается, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщал УНИАН, во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан врио ректора Национального авиационного университета.

На сайте университета отмечается, что врио ректора университета является доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Харченко Владимир.