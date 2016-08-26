НАБУ сообщило подробности задержания временного руководителя НАУ
По данным НАБУ, врио ректора НАУ получил через посредника часть суммы в размере около 3 миллионов гривень (100 тысяч евро).
Как сообщает пресс-служба ведомства, ректор требовал 5 миллионов гривень и дополнительно 50 тысяч долларов США за отсутствие препятствий в возобновлении на должностях бывших сотрудников университета, и обещал подписать приказы об их назначении.
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Так, часть взятки врио ректора получил через посредника за подписание приказа о восстановлении в должности в НАУ одного из профессоров.
Отмечается, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Как сообщал УНИАН, во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан врио ректора Национального авиационного университета.
На сайте университета отмечается, что врио ректора университета является доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Харченко Владимир.