На админгранице с Крымом установят противотанковые ежи
16:03, 26 августа 2016Общество
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На границе с оккупированным Крымом будут установлены противотанковые ежи.
На админгранице с Крымом установят противотанковые ежи, "чтобы не было неожиданностей"/ Фото УНИАН
Об этом заявил народный депутат Александр Спиваковский, передает местный сайт 0552.
"Этим вопросом занимается лично председатель ХОГА Андрей Гордеев. Я знаю, что Херсонщина получила 7 тысяч рельсов для изготовления ежей. Они будут установлены на границе с Крымом, чтобы не было разных неожиданностей", - сказал он.
Читайте такжеВ ГПСУ рассказали о текущей обстановке на границе с оккупированным КрымомРанее УНИАН сообщал, что пограничники в течение минувших суток продолжали фиксировать активность вооруженных сил РФ вблизи админграницы с временно оккупированной территорией Крыма и на других направлениях.
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