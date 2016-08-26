На админгранице с Крымом установят противотанковые ежи

Об этом заявил народный депутат Александр Спиваковский, передает местный сайт 0552.

"Этим вопросом занимается лично председатель ХОГА Андрей Гордеев. Я знаю, что Херсонщина получила 7 тысяч рельсов для изготовления ежей. Они будут установлены на границе с Крымом, чтобы не было разных неожиданностей", - сказал он.

Читайте такжеВ ГПСУ рассказали о текущей обстановке на границе с оккупированным КрымомРанее УНИАН сообщал, что пограничники в течение минувших суток продолжали фиксировать активность вооруженных сил РФ вблизи админграницы с временно оккупированной территорией Крыма и на других направлениях.