Город для проведения Евровидения-2017 обещают определить до сентября

"Ситуация не критическая, город будет определен. Я думаю, до сентября это уже случится", - сказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире 5 канала. По его словам, наибольшие шанс принимать Евровидение-2017 у Киева.

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В свою очередь глава Национальной телекомпании Зураб Аласания, (телекомпания занимается организацией конкурса) на своей странице в Facebook заявил, что шансы принять Евровидение примерно одинаковы у Киева и Одессы. "Два из трех городов имеют значительные преимущества: Киев и Одесса", - написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что брифинг относительно объявления победителя отбора города-хозяина песенного конкурса "Евровидение - 2017", запланированный на 25 августа в Кабинете министров, отменен.

Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.