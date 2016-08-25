На концерте в честь Дня Независимости под Одессой перевернули украинский флаг

На концерте ко Дню независимости в Черноморске транслировали неправильную голограмму украинского флага.

Об этом сообщили очевидцы, передает 048.ua. Организаторы использовали световые спецэффекты, и разместили над центральной площадью города перевернутый украинский флаг. Читайте такжеВ центре Одессы 150 человек приняли участие в забеге в вышиванках (фото) Синий цвет должен быть вверху.

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