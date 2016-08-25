На концерте в честь Дня Независимости под Одессой перевернули украинский флаг

14:40, 25 августа 2016
Общество
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На концерте ко Дню независимости в Черноморске транслировали неправильную голограмму украинского флага.

048.ua

Об этом сообщили очевидцы, передает 048.ua. Организаторы использовали световые спецэффекты, и разместили над  центральной площадью города перевернутый украинский флаг.

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Синий цвет должен быть вверху.

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