Советник Авакова рассказал об оружии, из которого полицейские убили жителя Кривого Озера во время задержания

Об этом заявил народный депутат, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, сейчас проводятся следственный действия, оружие, из которого стреляли, еще не найдено.

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"О том, что погибший был застрелен с травматического пистолета, это факт, это показал результат судебно-медицинской экспертизы. На сегодняшний момент оно (оружие - УНИАН) разыскивается. Это не было табельное оружие, это был пистолет системы под патрон "Флобера", который продается в любом охотничьем магазине, свободно, без разрешения", - сказал нардеп.

Нардеп отметил, что сегодня будет предъявлено подозрение полицейскому, который превысил свои служебные полномочия и выстрелил с травматического оружия.

"На сегодняшний момент нет оснований предполагать, что необходимо было применять силу, тем более применять огнестрельное оружие, в данном случае могло хватить нескольких приемов рукопашного боя, чтобы остановить хулигана", - добавил он.

Геращенко отметил, что дело находится на контроле Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний мужчина.

Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.